В Ивано-Франковской области пытались убить одного из местных судей. На него, неизвестные пока лица, установили растяжку в гараже. Но жизнь служителю Фемиды спасла счастливая случайность.

Об этом передает пресс-служба ГУ НП Ивано-Франковской области.

"10 августа в 09:29 поступило сообщение от жителя села Подпечеры, который, при открытии гаражных роллет, обнаружил предмет, похожий на гранату. На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа, которая установила, что в ночь с 9 на 10 августа неизвестный установил перед гаражом так называемую "растяжку". Речь идет о гранате типа Ф-1, которая должна была взорваться во время открытия гаражных роллет, но при открытии взрывное устройство не сдетонировало. Правоохранители осмотрели место происшествия и прилегающую к дому территорию. Назначен ряд экспертиз", - рассказали в полиции.

Фото: if.npu.gov.ua

Следователи расследуют уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины(Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ст. 379 (Посягательство на жизнь судьи, народного заседателя или присяжного в связи с их деятельностью, связанной с осуществлением правосудия).

Ранее "Страна" сообщала, что у железнодорожной станции в Луганской области во время прогулки на растяжке подорвался мужчина.

Так же мы сообщали, что украинская разведка сообщила о гибели двоих подростков из-за растяжки на Донбассе.