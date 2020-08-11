Старший сын Сергея Захарова, погибшего в спровоцированном нетрезвым Михаилом Ефремовым ДТП в центре Москвы, требует от артиста компенсации в 6,5 миллионов рублей (почти 90 тысяч долларов США или 2,5 млн грн - Ред.). Иск на такую сумму он подал в суд. Об этом сообщает телеграм-канала 360tv.ru со ссылкой на адвоката подсудимого Ефремова.

На вторник, 11 августа, запланировано очередное заседание по делу Ефремова, которое начнется в Пресненском суде Москвы в 14:00. Запланировано, что сегодня суд допросит подсудимого. А адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский анонсировал "значимое событие, которое многое расставит по своим местам".

Напомним, накануне очередного заседания суда у российского артиста Михаила Ефремова резко ухудшилось состояние здоровья и возникло подозрение на инсульт. Его сын дважды в вызывал скорую помощь, но в больницу артиста не забрали.

Также мы сообщали, что согласно материалам уголовного дела, после ДТП в крови Ефремова нашли следы кокаина, марихуаны и спирта, а в его внедорожнике находился гашиш.