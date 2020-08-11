В Беларуси начались забастовки против фальсификаций на выборах президента, которые ранее объявила оппозиция.

Об этом сообщает Телеграм-канал "NEXTA Live".

Так, бессрочный протест начали рабочие Минского электротехнического завода имени В.И. Козлова (МЭТЗ). К ним вышел директор завода — намекнул на то, что все ведь помнят, что сегодня зарплата. Но народ сказал, что их не запугать! Люди продолжают собираться.

Кроме того, полностью остановил работу Жабинковский сахарный завод. Рабочие собрались в ДК и требуют встречи с председателем райисполкома для выдвижения своих требований.

Также работа массово прекратилась и на Минском маргариновом заводе. Как пишет канал, люди хлопают, машины сигналят

Сообщение с призывом начать забастовку просмотрели в Telegram более 750 тысяч пользователей. Ранее оппозиция распространяла информацию о "плане Б" на случай, если действующего президента Александра Лукашенко объявят победителям на выборах.

"Приходите на работу и собираетесь вместе на территории предприятия. Ваши требования к руководству просты: публично поддержать проведение новых и честных выборов, а также максимально способствовать этому", - говорилось в памятке.

Напомним, в Беларуси уже второй день происходят уличные столкновения силовиков и протестующих, которые недовольные президентскими выборами 9 августа. Согласно данным экзитполов, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал более 80 процентов голосов, лидер оппозиции Светлана Тихановская — менее 10 процентов. Отметим, что она не признала результатов выборов, но позже покинула страну.

Во время столкновений применяется спецтехника, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули, задействованы спецподразделения "Алмаз" и "Альфа". В Минске и ряде областных центров протестующие возводят баррикады. Против силовиков применяются файеры, брусчатка, коктейли Молотова. Один из митингующих погиб.