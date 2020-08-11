В Беларуси, где в воскресенье, 9 августа, прошли президентские выборы и которые завершились протестами и столкновениями с силовиками, уже третьи сутки наблюдаются глобальные проблемы с интернетом. Пользователи жалуются на практически полное отсутствие доступа ко всем основным социальным сетям, мессенджерам и поисковым системам.

Об этом сообщает Meduza, во вторник, 11 августа.

Официальный сайт о выборах президента республики "лежит" несколько дней. Сайт государственного новостного агентства "Белта" тоже не открывается. Видеохостинг YouTube также перестал работать в Беларуси со вчерашнего дня, 10 августа.

Независимая организация Netblocks, которая мониторит доступность интернета по всему миру, подтвердила проблемы с передачей данных в Беларуси. "Интернет в основном отключился после серии ухудшающихся сбоев во время воскресных выборов. Сетевые данные в режиме реального времени подтверждают, что инцидент продолжается, что ограничивает свободу слова и собраний", - говорится в официальном Twitter.

По официальным данным властей, причиной этому являются кибератаки, а правозащитные организации открыто называют это государственным интернет-шатдауном.

Напомним, глава Беларуси Александр Лукашенко заявил, что интернет в стране отключали по указанию из-за границы.