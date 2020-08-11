В одном из сел Вольнянского района Запорожской области полиция задержала группу живодеров, которые издевались над животными и убивали их, а видео своей мерзости выкладывали в соцсети. Через некоторое время неизвестные подожгли их авто и дом.

Видео пожара опубликовано на странице "Это Запорожье" в Instagram.

"Горит дом и авто вольнянских живодеров. Организатора серьезно избили", - говорится в подписи к видео.

Авторы публикации все-же призвали людей воздержаться от самосуда и других попыток совершить возмездие.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Это Запорожье (@its_zp) 10 Авг 2020 в 1:39 PDT

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что в Виннице живодеру, забившему пса ногами до смерти, дали тюремный срок.