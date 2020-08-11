Конфликт в Беларуси на благо народа можно решить только путем диалога. Такое заявление сделали главы МИД Украины, Литвы и Польши. Они призвали беларуские власти воздержаться от применения силы и освободить задержанных активистов, а также выразили глубокую обеспокоенность эскалацией ситуации в стране. Об этом говорится в заявлении министров иностранных дел стран Люблинского треугольника.

Документ опубликован на сайте МИД Украины.

"Уважение основных свобод и прав человека, включая демократию и верховенство права, является необходимым для дальнейшего развития независимой и суверенной Беларуси, которую мы полностью поддерживаем", - говорится в заявлении.

Ранее "Страна" писала о том, что в США потребовали у Лукашенко пересчитать голоса или провести в Беларуси новые выборы.

Также мы сообщали, что Лукашенко обвинил Чехию в организации беспорядков в Беларуси, но в Праге это опровергли.