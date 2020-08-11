Из-за жаркой погоды на протяжении первых недель августа в южных и юго-восточных областях Украины исчерпываются запасы влаги в почве. Засуха может привести к снижению урожая кукурузы, подсолнечника и сокращению посевных площадей под озимым рапсом.

Об этом сообщает аналитическое агентство "УкрАгроКонсалт".

"Очень теплая погода и достаточное влагообеспечение почвы в северных областях были благоприятными факторами для созревания урожая поздних культур. На востоке, юге и в центральных областях из-за недостаточного увлажнения почвы и высоких температур происходило подавление ростовых процессов у растений. Погодные условия в западных областях оцениваются как благоприятные для сева озимых культур", - сообщают в агентстве.

В первую декаду августа не было дождей, из-за этого в верхних слоях почвы исчез запас влаги, а в метровом слое - он снизился до удовлетворительного и недостаточного уровня. В южных областях (Николаевская, Одесская, Херсонская, Запорожская) запасы влаги в почве полностью исчерпаны.

При этом по прогнозам на 10-16 августа, ожидается жаркая погода (+25...+34 градусов). Наибольшее количество осадков прогнозируется в западных, северных и частично центральных областях (5-10 мм), что может привести к переувлажнению почвы и вымоканию посевов.

"Незначительные осадки в центральных и восточных областях будут недостаточными для пополнения запасов влаги в почве. Продолжение засухи в южных и юго-восточных областях может оказать негативное влияние на развитие кукурузы и подсолнечника, а также усугубить условия для подготовки к севу озимых культур под урожай 2021 года, в первую очередь озимого рапса, оптимальные сроки сева которого в большинстве областей - 10-25 августа", - считают аналитики.

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