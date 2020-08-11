Сегодня Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса. Ее уже испытала на себе одна из дочерей Владимира Путина. Об этом заявил он сам. Она оказалась среди узкого круга первых участников клинических исследований.

Теперь медики должны перейти к третьему этапу испытаний - на более широкой выборке. И если все будет хорошо, то для массового использования вакцина станет доступна с начала 2021 года.

Собрали информацию, что известно о российской вакцине от главной болезни в мире.

Первые данные о российской вакцине

Еще в июле стало известно о том, что в России завершили разработку вакцины. Препарат создали ученые института имени академика Гамалеи и Министерства обороны РФ.

Вакцина двухкомпонентная. Она помещена в две ампулы с красной и синей крышкой для первого и второго укола. В российском минздраве пояснили, что двукратная схема введения позволяет сформировать длительный иммунитет (около 2 лет). Такая прививка вводится в правое плечо.

Вакцина разработана методом генной инженерии и создана на основе аденовируса человека. При этом она не содержит компонентов вируса Covid-19, как предполагалось ранее.

По словам министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко вакцину будет производить московский центр "Гамалеи" и компания "Биннофарм".

Сколько было выделено средств на создание вакцины - не сообщается, однако эксперты оценивают работу в миллиарды рублей.

Это не единственная российская вакцина от коронавируса, там продолжают испытывать и другие. А в Минздраве ранее заявляли, что на территории России будет доступно не менее трех-четырех вакцин.

Как проходили испытания

Прививки испытывали на двух небольших группах добровольцев. В одной были люди с хроническими заболеваниями, сердечной недостаточностью. Во второй (она состояла из 38 человек) обычные граждане.

Ранее мы подробно описывали, как проходила экспериментальная вакцинация. Сначала люди в течение 2 недель находились на самоизоляции в подмосковном санатории. Потом еще 28 дней - в стационаре московского Сеченовского института.

Прививку делали в два приема по так называемой бустерной системе - для того, чтобы усилить эффект первой вакцинации. Из побочных эффектов врачи отмечали покраснение и уплотнение на месте инъекции, повышение температуры, першение в горле, боль в суставах и животе. Симптомы уменьшались ко вторым суткам, а через 20 дней исчезали. Медики добавляли, что "побочка" была вполне ожидаемой.

Так, по словам Анны Гуткиной, которая приняла участие в испытаниях, в первые два дня у нее были температура 38 и озноб. Эти симптомы удалось снять парацетамолом. При этом потери обоняния у женщины не наблюдалось.

Также Гуткина рассказала, что за испытания добровольцам должны заплатить по 100 тысяч рублей (примерно 37 700 грн.).

Прививка для дочери Путина

Видимо, среди добровольцев оказалась и одна из дочерей российского президента.

"Одна из моих дочерей сделала себе такую прививку. В этом смысле она поучаствовала в эксперименте. После первой прививки температура у нее была 38, на следующий день - 37 с небольшим и все", - сообщил сегодня Владимир Путин на совещании с правительством.

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что не слышал о том, что дочь президента сделала прививку, и не знает, как именно это произошло. "Наверное, добровольцем была, я паспорта не смотрел. В лицо всех добровольцев не знаю, это не ко мне" - прокомментировал он журналистам.

У Владимира Путина две дочери - Екатерина Тихонова и Мария Воронцова. Тот факт, что в числе обычных людей находилась одна из них, говорит, что власти хотят продемонстрировать безопасность вакцины.

Известно, что обе работают по научной линии. Тихонова занимается вопросами искусственного интеллекта. А вот Воронцова ближе к медицине - она эндокринолог и курирует ряд российских программ, связанных с ДНК человека. Кто из них ввел себе вакцину - пока непонятно. Но по логике, старшая - Воронцова.

Сомнения и третий этап испытаний

В США и Европе стремительные успехи России встретили настороженно. Критики считают, что, стремясь выиграть вакцинную гонку, клинические исследования могли провести с нарушениями, ведь обычный график испытаний вакцины требует нескольких лет детальных исследований. Проверить это невозможно, поскольку Россия не публиковала данные о тестировании вакцины в открытом доступе.

Ведущий эксперт по инфекционным заболеваниям в США, доктор Энтони Фаучи, на недавних слушаниях Конгресса сказал, что сомневается в том, что тестирования вакцин в России и Китае провели как следует, слишком уж быстро они завершились.

Израильский иммунолог профессор Яков Беркун заявил, что прежде чем широко внедрять вакцину, необходимо завершить третий этап испытаний с участием тысяч людей.

Ассоциация организаций по клиническим исследованиям (АОКИ), в которой участвуют такие крупные фармацевтические компании, как Bayer, AstraZeneca, Novartis, направила письмо на имя главы Минздрава Мурашко.

В нем говорится, что участие в испытаниях приняли менее ста человек, когда в ходе третьей фазы тестирования препараты обычно испытывают на нескольких тысячах. При этом именно на третьей фазе испытаний собирается информация не только об эффективности вакцины, но и о ее безопасности для лиц с ослабленным иммунитетом, с сопутствующими заболеваниями и т.д.

"Разработчики же прямо заявляют, что хотят в первую очередь прививать в том числе пенсионеров как относящихся к группе риска по COVID-19. Хотя на сегодняшний день нет никаких данных о безопасности этой вакцины для пожилых людей, часто имеющих целый ряд сопутствующих заболеваний и нередко - ослабленный иммунитет" - говорится в письме.

В тоже время, в РФ эти обвинения отметают и считают, что таким образом иностранные фармкампании пытаются дискредитировать российскую вакцину.

В ходе сегодняшнего совещания с Владимиром Путиным глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что вакцина доказала высокую эффективность и безопасность.

"По результатам вакцина показала высокую эффективность и безопасность. У всех добровольцев выработались высокие титры антител к Covid-19, при этом ни у кого из них не отмечено серьезных осложнений иммунизации" - сказал Мурашко.

Третья, завершающая стадия испытаний, которая по мнению некоторых экспертов должна была завершиться до получения регистрации, начнется с августа. Она займет около пяти месяцев. Для этой фазы необходимо участие двух тысяч пациентов. То есть вакцину испытали на узком кругу людей, зарегистрировали, и теперь переходят к тестам помасштабнее.

Теперь вакцину получат граждане РФ из группы риска - медработники и учителя. Их начнут прививать в конце августа - начале сентября. Также на этом этапе Россия готова передать вакцину для международного тестирования - Турции, ОАЭ, странам Африки.

АФК "Система", на чьем фармацевтическом заводе "Биннофарм" планируется развернуть массовое производство, сообщила, что первые партии препарата уже готовы к отправке в регионы России. А в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ), который является портфельным инвестором производства вакцин, сообщили, что до конца года выпустят более 30 млн доз, а по всему миру – более 200 млн.

При этом в этом году российская вакцина останется недоступна для детей, поскольку по закону препарат должен сначала пройти полный цикл испытаний на взрослых. И только потом разрешат делать прививку детям.

В свободную же продажу вакцина должна поступить с 1 января 2021 года.

Какие еще страны готовят вакцину от Covid-19

В мире около 150 стран занялись разработкой вакцины от коронавируса. Помимо России можно выделить еще несколько стран, которые находятся на финальной стадии разработки.

Это экспериментальные вакцины британского фармконцерна AstraZeneca, немецкой биофармацевтической компании CureVac и еще одной немецкой фирмы из Майнца.

К лидерам относятся американская биотехнологическая компания Moderna и несколько китайских фармпредприятий.

В Италии вакцину испытывает компания Takis (пока что только на животных). В Японии - компания AnGes Inc., которая приступила к клиническим испытаниям на добровольцах. Массовый выпуск вакцины ожидается к концу 2021 года.