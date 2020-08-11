Всемирная организация здравоохранения подсчитала, сколько понадобится денег для глобальной вакцинации против коронавирусной инфекции, которая может начаться только к середине 2021 года. По их данным, на это потребуется более 100 миллиардов долларов.

Об этом во время брифинга в Женеве сказал глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус.

"Только для этой вакцины будет необходимо более 100 млрд долл. США, чтобы все люди имели к ней доступ", - сказал глава ВОЗ.

Он добавил, что сумма может показаться завышенной, однако сейчас страны Большой двадцатки уже выделили более десяти триллионов долларов финансовой помощи для борьбы с последствиями пандемии.

Ранее мы писали, что, по данным ВОЗ, на разработку вакцины от коронавируса потребуются вложения в размере около 31 миллиарда долларов.

Также мы сообщали, что Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса. Ее испытала на себе дочь президента РФ Владимира Путина.