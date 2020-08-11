В Киеве сотрудники ГБР и внутренней безопасности СБУ провели очередную антишпионскую операцию в ходе которой задержали действующего сбушника и бывшего военнослужащего, которые охотились за секретной информацией.

Причем офицер СБУ секреты "упаковал" в конфеты "Roshen", чтобы затем курьер спокойно вывез их за пределы Украины.

Об этом передает пресс-служба Офиса генпрокурора

"По данным следствия, офицер правоохранительных органов, для выполнения задач своих"кураторов", собирал с целью передачи представителям спецслужбы иностранного государства сведения, составляющие государственную тайну, а также оказывал им помощь в проведении подрывной деятельности против Украины. Информацию он передавал с помощью "курьера" - военного пенсионера. Правоохранители задержали обоих", - рассказали в пресс-службе ГБР.

Фото: gp.gov.ua

Офицеру СБУ и "курьеру" сообщили о подозрении в государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК Украины). Вчера, 10 августа обоим избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.



В случае доказательства вины подозреваемым грозит лишение свободы до 15 лет.

Ранее "Страна" сообщала, что в Москве по подозрению в шпионаже задержали украинского футболиста. Ему грозит срок в 20 лет.