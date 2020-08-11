В Одессе начались подготовительные работы по поднятию затонувшего танкера "Делфи".

Об этом во вторник, 11 августа, заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий в своем Телеграм-канале.

"Одна из частных компаний обратилась с предложением осуществить работы по поднятию судна без использования государственных средств. Работы по подъему судна будет выполнять ООО "Краншип", а ООО "Бруклин-Киев" выступили с инициативой профинансировать сделку, за что им очень признательны", - сообщил Криклий.

Также он сообщил, что 10 августа был подписан трехсторонний договор между компаниями ОФ ГП "АМПУ", ООО "Краншип" и ООО "Бруклин-Киев".

Напомним, танкер потерпел крушение в ночь на 23 ноября 2019 года. Около затонувшего судна сотрудники экологической инспекции выявили загрязнение воды и воздуха. Допустимые экологические показатели превышены в 15 раз.

Как сообщалось, 11 июля текущего года министр инфраструктуры Владислав Криклий в ходе совещания у президента Украины Владимира Зеленского сообщил о планах по подъему судна до 20 июля.

Демонтаж судна начали 18 июля, однако один из прикрепленных к нему буксировочных тросов лопнул от нагрузки.Затем рабочие подсоединили к Delfi новый трос, тем не менее, во время транспортировки его второго конца к буксиру, он утонул.

Все последующие попытки, которые предпринимались позже, также оказались безуспешными.