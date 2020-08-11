Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о легализации игорного бизнеса №2285-д, который был принят во втором чтении Верховной Радой 14 июля. Об этом сообщается на сайте парламента.

Среди основных условий его легализации, прописанных в документе, указаны такие:

Играть в азартные игры можно будет с 21 года. Желающим нужно будет проходить идентификацию. Также планируется создать реестры игроков.



Залы игровых автоматов можно будет размещать на территории отелей 3-5 звезд.

Залы игровых автоматов можно будет размещать на территории отелей 3-5 звезд.

Казино допускаются только в пятизвездочных гостиницах или специальных игровых зонах.

Казино допускаются только в пятизвездочных гостиницах или специальных игровых зонах.

Покерные клубы могут быть только спортивными. Играть в покер на деньги разрешат исключительно в казино.

Покерные клубы могут быть только спортивными. Играть в покер на деньги разрешат исключительно в казино. Будет создана государственная Комиссия по регулированию рынка азартных игр.

Напомним, что спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков поставил свою подпись под этим законом 28 июля. Также мы писали, что после голосования за легализацию игорного бизнеса в Раде зарегистрировали два постановления о ее отмене. Но на внеочередном заседании 21 июля парламент разблокировал упомянутый закон.

Ранее "Страна" подробно писала о том, как будет работать игорный бизнес в Украине.

Также мы сообщали, что киевский отель "Днепр" купили под казино структуры, близкие к одному из соратников Зеленского.





