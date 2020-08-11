Дочь президента РФ Владимира Путина проверила на себе вакцину от коронавируса, которую 11 августа зарегистрировала Россия.

Об этом сообщил Владимир Путин, пишет РИА Новости.

Он заявил, что одна из его дочерей участвовала в эксперименте, когда тестировали вакцину. Сначала у нее поднялась температура, а потом - опустилась.

"Одна из моих дочерей сделала себе такую прививку. В этом смысле она поучаствовала в эксперименте. После первой прививки температура у нее была 38, на следующий день - 37 с небольшим и все", - рассказал Путин.

Напомним, что ранее в The Financial Times публиковали цены на будущую вакцину против Сovid-19.

Также мы писали, что президент США Дональд Трамп заявлял, что вакцина от коронавируса может быть создана к президентским выборам в США.