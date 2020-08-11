На границе Украины и Беларуси временно приостановили пропуск граждан, которые пересекают кордон для сбора дикоросов. Ограничения вводятся до 30 августа.

Об этом сообщила пресс-служба Госпогранслужбы Украины во вторник, 11 августа.

Так, прекращается пропуск граждан на территорию белорусского ландшафтного заповедника "Ольманские болота". В то же время в Ровенской области действуют временные места упрощенного пересечения госграницы "Познань", "Березовое" и "Дроздынь".

"Заметим, что начиная с 7 часов 30 августа запланировано возобновление свершений пропускных операций в местах упрощенного пропуска "Познань", "Березовое" и "Дроздынь" жителей пограничных районов при наличии паспорта, пропуска, выданной органами пограничной службы Республики Беларусь на право нахождения в пограничной зоне и именной квитанции об оплате за посещение ландшафтного заповедника "Ольманские болота", - говорится в сообщении.

Границу можно будет пересекать только в пешем порядке или на велосипедах.

По словам главы Госпогранслужбы Украины Андрея Демченко, на фоне выборов в стране никаких провокаций или нестандартных ситуаций зафиксировано не было. Пассажиропоток на границе был на уровне 80 тыс. людей в обе стороны.

Напомним, 9 августа в Беларуси прошли выборы президента. По сообщению ЦИК, предварительно, действующий президент Александр Лукашенко набирает 80,23% голосов избирателей. За Светлану Тихановскую проголосовали 9,9%. Это привело к массовым протестам по всей стране, которые продлись два дня.

При этом вчера во время протестов погиб один из митингующих в центре Минска.