В среду, 12 августа, в северных областях Украине значительно похолодает, а в южных, центральных регионах и на Прикарпатье пойдут дожди. Теплее всего будет на юге - там еще задержится летняя жара и температура воздуха прогреется до +27...+32 градусов.

Об этом написала народный синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

"Сегодня нас пересекает атмосферный фронт. Фронт - холодный, поэтому в его тылу завтра ощутимо снизится температура на севере Украины, до + 19...+23 градусов", - написала синоптик.

По ее словам, в среду вероятны локальные грозовые дожди на юге, в центре и на Прикарпатье, также осадки возможны местами и на северо-востоке. В других регионах Украины ожидается сухая погода.

В южных регионах завтра еще продержится летняя жара, там температура воздуха прогреется до +27...+32 градусов. В большинстве областей ожидается до +24...+28 градусов.

В Киеве в среду будет свежо. Температура днем ожидается ​​около +20...+22 градусов, осадки маловероятны.

"На неделе дышим свежим воздухом, не урчим на отсутствие или присутствие дождей и мечтаем о здоровом бархатный сезон", - подытожила Наталья Диденко.

Напомним, 11 августа, по прогнозу от народного синоптика, в Украине будет теплая, но дождливая погода. Наталья Диденко назвала сегодняшний день - самым теплым в ближайшей перспективе.

Также ранее мы писали, что, по данным "Укргидрометцентра", в Украине летнее тепло продлится до конца сентября, а зима не будет холодной.