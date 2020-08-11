Во вторник, 11 августа, президент РФ Владимир Путин объявил, что Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса. А одна из его дочерей уже испытала ее на себе.

Об этом сообщает РИА Новости.

"Насколько мне известно, сегодня утром зарегистрирована, впервые в мире зарегистрирована вакцина против новой коронавирусной инфекции", - сказал Путин на совещании с членами правительства.

Также Путин заявил, что она работает достаточно эффективно, формирует устойчивый иммунитет и прошла все необходимые проверки.

Также Путин сообщил, что одна из его дочерей испытала на себе первую российскую вакцину от коронавируса, сообщает ТАСС.

"Одна из моих дочерей сделала себе такую прививку. В этом смысле она поучаствовала в эксперименте. После первой прививки температура у нее была 38, на следующий день - 37 с небольшим, и все", - сказал он.

А по словам министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, вакцина от коронавируса разработана на известной платформе, на которой основаны еще шесть вакцин. Она будет производиться центром "Гамалеи" и компанией "Биннофарм".

Также уточняется, что первыми вакцину получат российские медработники (их начнут прививать уже в коне августа или начале сентября) и учителя. В массовый гражданский оборот она должна попасть с 1 января 2021 года.

Напомним, недавно в ВОЗ допустили, что эффективной вакцины от коронавируса может и не быть никогда.

Также мы писали, что богатейшие страны мира уже готовы купить 1,3 миллиарда доз вакцин от коронавируса.