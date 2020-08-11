Главная соперница действующего президент Беларуси Александра Лукашенко на выборах главы страны Светлана Тихановская записала видеообращение, в котором прокомментировала свой отъезд в Литву.

Видео опубликовано в YouTube во вторник, 11 августа.

"Вы знаете, я думала, что вся эта кампания меня очень сильно закалила и предала мне столько сил, что я выдержку все. Но, наверное, я так и осталась той слабой женщиной, которой была изначально. Я приняла очень тяжелое для себя решение, это решение я приняла абсолютно самостоятельно. Ни друзья, ни родные, ни штаб, ни Сергей (супруг Сергей Тихановский - Ред.) никоем образом на него просто не могли повлиять.

Я знаю, что многие меня поймут, многие меня осудят, а многие и возненавидят. Знаете, не дай бог оказаться перед таким выбором, перед которым оказалась я. Поэтому люди берегите себя, пожалуйста, ни одна жизнь не стоит того, что сейчас происходит. Дети это самое важное, что есть в нашей жизни", - заявила Тихановская.

Напомним, сегодня утром министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявил, что оппозиционный кандидат на прошедших в Беларуси выборах президента Светлана Тихановская находится в безопасности в его стране.

Ранее в КГБ Беларуси заявили, что они предотвратили покушение на Тихановскую, которую, по данным ведомства, хотели сделать сакральной жертвой.

Перед этим "Страна" опубликовала подробности отъезда Тихановской из страны. Как выяснилось, уехать ей помогли белорусские власти.