"Теслу" Богдана подожгли около 02:40 11 августа. Скриншот из видео

Автомобиль Tesla экс-главы Офиса президента Андрея Богдана, который минувшей ночью подожгли в Киеве, сгорел полностью и восстановлению не подлежит.

В распоряжении "Страны" оказалось видео момента поджога машины. 

Так, судя по записям с камер видеонаблюдения, инцидент произошел около 02:40. Неизвестный с сумкой в руках приходит на парковку, где находится Tesla Богдана. Он присаживается возле автомобиля, устанавливает сумку под ним и, очевидно, поджигает, а после этого - убегает с парковки. 

Сгоревшая "Тесла" Богдана. Фото: facebook.com/kievtypical

Сгоревшая "Тесла" Богдана. Фото: facebook.com/kievtypical

Сгоревшая "Тесла" Богдана. Фото: facebook.com/kievtypical

Напомним, другой автомобиль Tesla, принадлежащий Богдану, еще прошлым летом одалживал президент Зеленский, чтобы записать в нем видеоблог. 

Также мы писали, что после отставки с должности главы Офиса президента Андрей Богдан решил возобновить адвокатскую деятельность.

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