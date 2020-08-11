Первый погибший во время акций протеста в центре Минска ранее привлекался к уголовной ответственности и отбывал срок за убийство человека.

Об этом пишет агентство БелТА на своем Telegram-канале, во вторник, 11 августа.

"Погибший на улице Притыцкого ранее отбывал срок", - сказано в сообщении.

Напомним, о первой смерти во время протестов в Минске на проспекте Притыцкого стало известно вчера, 10 августа. МВД факт гибели официально подтвердили. По их данным, у мужчины в руке сработало взрывное устройство, которое он собирался бросить в ОМОН.

Также мы писали, что люди, которые вышли на протесты против действующего президента страны Александра Лукашенко, бросали в ОМОН зажигательные смеси - "коктейли Молотова". Все это происходило недалеко от места, где погиб протестующий. "Страна" вела текстовый онлайн событий в Беларуси.