В Киеве после двухдневного снижения числа новых случаев коронавируса, зафиксированных за сутки, их количество снова выросло - и почти в два раза. Утром 11 августа мэр Киева Виталий Кличко сообщил о 123 инфицированных жителях столицы.

Об этом мэр заявил в своем Telegram-канале.

"Еще у 123 жителей столицы обнаружили коронавирус за минувшие сутки, 12 из них - дети. На сегодня в столице уже 9 687 подтвержденных случаев заболевания Covid-19", - заявил Кличко.

Также в столице зафиксировано 147 летальных случаев коронавируса. 3 247 киевлян уже преодолели болезнь, 33 из них - в течение суток.

Среди новых заболевших: 54 женщины в возрасте от 19 до 78 лет, 57 мужчин в возрасте от 20 до 79 лет, 8 девочек от 1 до 17 лет, 4 мальчика от 4 до 16 лет. Заболели в том числе и 4 медиков.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 39, в Деснянском - 17, в Днепровском районе - 15 случаев.

Напомним, по состоянию на утро 11 августа количество зараженных Covid-19 в Украине выросло на 1 158 человек.

Также мы писали, что коронавирус вскоре может ежедневно уносить жизни 40-50 украинцев.