По инициативе президента Владимира Зеленского 25 августа может состояться внеочередная сессия Верховной Рады Украины. На ней рассмотрят законопроект "О внесении изменений в Государственный бюджет на 2020 год", который позволит увеличить минимальную заработную плату до 5 000 гривен с 1 сентября.

Об этом сказала заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук в комментарии "Интерфаксу", во вторник, 11 августа.

"Мы уже предупредили народных депутатов, что 25 августа может состояться, и скорее всего состоится, внеочередная сессия парламента с основным вопросом - голосование за законопроект, который позволит увеличить минимальную заработную плату до 5 000 грн с 1 сентября. Это необходимо принять еще в августе, и поэтому нужна внеочередная сессия", - сказала она.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль опубликовал цифры, как в 2021 году будет повышаться минимальная зарплата.

Также мы писали, что в Кабмине был озвучен график повышения минимальной зарплаты на три года вперед.