Оппозиционного кандидата на прошедших в Беларуси выборах президента Светлану Тихановскую, которая прибыла в Литву, за границу вывезли белорусские власти.

Об этом заявила ее доверенное лицо Ольга Ковалькова, сообщает Telegram-канал Tut.by.

Именно отъезд Тихановской из страны позволил освободить начальника ее штаба Марию Мороз, задержанную накануне выборов.

"У Светланы не было выбора. Важно, что она на свободе и жива. Они уехали вместе с Марией Мороз. Однако в заложниках продолжает находиться часть команды Светланы", - сообщила Ковалькова.

Также начальник штаба Тихановской заявила, что белорусам стоит отказаться от насилия и защитить победу Тихановской легальными, ненасильственными способами.

"Мы призываем все демократические силы и сторонников перемен объединяться, сегодня мы будем проводить экстренные консультации и договариваться о совместных действиях", - сказала Ковалькова.

Отметим, что вечером 10 августа Тихановская направилась в ЦИК Беларуси, чтобы подать жалобу на результаты выборов в связи с выявленными нарушениями. После этого с ней не могли связаться несколько часов, а потом оказалось, что она в Литве.

Напомним, 9 августа в Беларуси прошли выборы президента. ЦИК республики объявила о том, что на них более 80% голосов получил Лукашенко. Еще в ночь на 10 августа в стране начались протесты, они продолжились и на следующий день. "Страна" анализировала, что показала вторая ночь "беломайдана" против Лукашенко и к чему все идет.

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