В Москве с пробитой головой обнаружили российскую 54-летнюю певицу Валентину Легкоступову, исполнительницу популярного хита 80-х "Ягода-Малина". Она находится в больнице в крайне тяжелом состоянии.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash, во вторник, 11 августа.

В настоящее время певица находится в коме, у нее отек мозга. Врачи оценивают ее состояние как крайне тяжелое. Валентину Легкоступову обнаружила в квартире ее дочь, когда та была еще в сознании. На теле женщины были синяки, рядом находился муж, Юрий Фирсов.

По предварительным данным, супруги несколько дней употребляли спиртное и не выходили на связь. Дочь певицы вызвала медиков, обоих увезли в наркологическую клинику. Позднее Фирсов сбежал из учреждения, а состояние Легкоступовой ухудшилось, поэтому ее перевели в другую больницу.

Ранее мы сообщали о жутком скандале, который произошел в Питере. Там в квартире обнаружили расчлененное тело, которое принадлежит рэперу Энди Картрайту. По предварительным данным, певца расчленила его жена Марина Кохал, которая сообщила, что он умер несколькими днями ранее от передозировки.