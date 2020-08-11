В России известный футболист избил ногами судью во время матча. Фото и видео
Экс-футболист питерского "Зенита" и российской сборной Роман Широков напал на судью во время матча на любительском турнире.
Об этом сообщил пользователь Дмитрий Егоров в Твиттере.
На первенстве "Кубок Селебрити" 39-летний Роман Широков играл за команду "Матч ТВ" (на этом телеканале он работает экспертом - Ред.).
В одном из эпизодов ему не понравилось решение, принятое арбитром Никитой Данченковым. И полузащитник нанес удар судье по лицу, после чего тот упал, а игрок начал добивать его ногами. Данченкову сразу была оказана помощь - он получил травмы брови, глаза и шеи.
Судье снимают побои. Будут обращаться в полицию.— Дмитрий Егоров (@edim_sport) August 10, 2020
Ударил по лицу, пошёл добивать pic.twitter.com/AEZhjrtZgO
Напомним, Роман Широков провел за сборную России 56 матчей и забил 13 голов. На клубном уровне он наиболее известен по выступлениям за "Зенит". Полузащитник завершил карьеру в 2016 году.
Как сообщалось, в июле вице-президента Украинской ассоциации футбола за избиение арбитра пожизненно отстранили от игры.
Также год назад встреча второй лиги между винницкой "Нивой" и житомирским "Полесьем" завершилась избиением главного судьи.