Экс-футболист питерского "Зенита" и российской сборной Роман Широков напал на судью во время матча на любительском турнире.

Об этом сообщил пользователь Дмитрий Егоров в Твиттере.

На первенстве "Кубок Селебрити" 39-летний Роман Широков играл за команду "Матч ТВ" (на этом телеканале он работает экспертом - Ред.).

В одном из эпизодов ему не понравилось решение, принятое арбитром Никитой Данченковым. И полузащитник нанес удар судье по лицу, после чего тот упал, а игрок начал добивать его ногами. Данченкову сразу была оказана помощь - он получил травмы брови, глаза и шеи.

Судье снимают побои. Будут обращаться в полицию.

Ударил по лицу, пошёл добивать pic.twitter.com/AEZhjrtZgO — Дмитрий Егоров (@edim_sport) August 10, 2020

Напомним, Роман Широков провел за сборную России 56 матчей и забил 13 голов. На клубном уровне он наиболее известен по выступлениям за "Зенит". Полузащитник завершил карьеру в 2016 году.

Как сообщалось, в июле вице-президента Украинской ассоциации футбола за избиение арбитра пожизненно отстранили от игры.

Также год назад встреча второй лиги между винницкой "Нивой" и житомирским "Полесьем" завершилась избиением главного судьи.