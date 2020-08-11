В Министерстве иностранных дел Германии считают, что сейчас провести демократические выборы в неподконтрольных Киеву районах Донецкой и Луганской областей невозможно.

Об этом глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил в комментарии "Интерфаксу".

"Необходимых условий для проведения демократических выборов в областях, неподконтрольных правительству, как это предусмотрено в Минских соглашениях, в настоящий момент нет. Здесь от Москвы также требуется использовать своё влияние", - сказал Маас.

По его словам перемирие, которое недавно было установлено на Донбассе, дает повод для надежды.

"Режим прекращения огня впервые за долгое время соблюдается, что даёт людям на востоке Украины так необходимую им передышку. При этом Украина проявила гибкость и готовность идти навстречу", - заявил Маас.

Берлин, по словам министра, продолжает делать ставку на "конструктивное участие России в "Нормандском формате".

"Для того, чтобы слова не расходились с делом, Россия должна использовать своё влияние. Мы, конечно, вместе с Францией готовы продолжать формировать этот процесс в "нормандском формате", - сказал Хайко Маас.

Напомним, Зеленский надеется, что встреча "нормандской четверки" в Берлине закрепит перемирие на Донбассе.

Также мы писали о том, как реально выполняется перемирие и сколько оно продержится без политических шагов.