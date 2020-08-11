В медучреждениях Львовской области, в которой зафиксировано больше всех больных коронавирусом, уже третий день подряд загруженность коек превышает 50%.

Об этом в ходе ежедневного брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов, видео обнародовано в Faceebook.

По его словам, Минздрав уже начал разворачивать больницы "второй волны" в регионе.

"Уже третий день подряд больницы Львовской области заполнены более чем на 50%. То есть кровати, которые выделены на лечение Covid-19, заполнены более чем на 50%. Мы начали разворачивать вторую волну больниц. Конечно, у нас вторая волна больниц, которые мы готовили, - они тоже мощные, предусмотрено около 10 тысяч коек. Но в то же время все равно мы должны понимать, что, сколько бы мы не предполагали, все равно есть предел какой-то", - сказал министр.

Степанов о загруженности коек с 4:10

Напомним, в Харьковской инфекционке не хватает коек для больных с коронавирусом.

Ранее мы сообщали, что в Украине уже подготовили тысячи мест для новых пациентов с коронавирусом на период второй волны эпидемии, которая ожидается этой осенью. Это более 10 000 дополнительных коек.