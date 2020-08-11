В ночь с 10 на 11 августа в Киеве горел автомобиль Tesla, владельцем которого является экс-глава Офиса президента Андрей Богдан.

Об этом со ссылкой на источники в правоохранительных органах пишет "Обозреватель".

Инцидент произошел около 03:00. Автомобиль Tesla подожгли, поставив на его крышу сумку с неизвестным содержимым, которая и стала источником огня. Между тем, возгорание удалось ликвидировать за несколько минут, никто не пострадал.

Огнем повреждена сама машина. Правоохранители расследуют данный инцдиент.

Напомним, в прошлом году президент Владимир Зеленский одалживал у Богдана его Tesla, чтобы записать за рулем авто видеоблог.

Также мы писали, что в июне текущего года Богдан раскритиковал Зеленского, после того как к его другу-застройщику пришло с обысками ГБР.