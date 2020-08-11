К предстоящим местным выборам, которые запланированы в Украине на 25 октября, Центральная избирательная комиссия образовала и сформировала состав 532 территориальных избирательных комиссий.

Об этом говорится на официальном сайте ЦИК, во вторник, 11 августа.

Соответствующее решение приняли во время второго заседания ЦИК. "Рассмотрев соответствующие представления местных организаций политических партий, учтя результаты проведенной жеребьевки и соответствующие отклонения, ЦИК создала и сформировала состав 532 областных, районных (кроме районов в АР Крым), городских (кроме городов в АР Крым), районных в городе Киеве избирательных комиссий в пределах 24 областей Украины", - говорится в сообщении.

По данным ЦИК, сформировано 22 областных, 119 районных, 381 городская и 10 районных в столице избирательных комиссий для организации подготовки и проведения местных выборов в стране.

Ранее мы сообщали, что местные выборы в Украине будут проходить по новому Избирательному кодексу. Более того, они пройдут на новой территориальной основе. Мы писали об особенностях местных выборов в 2020 году.

Также "Страна" уже подробно описывала, по каким правилам пройдут местные выборы в Украине.