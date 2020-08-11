Ужесточение со стороны США санкций против "Северного потока-2" может привести к приостановке или полному прекращению строительства.

Об этом со ссылкой на отчет финансового партнера "Газпрома" Uniper пишет ТАСС.

"По мере того как США активизируют свои усилия по целевым санкциям против проекта "Северный поток-2", вероятность задержки или даже прекращения строительства трубопровода возрастает", - сказано в сообщении.

Напомним, в конце июля сенат США поддержал новые санкции против "Северного потока-2". В одной из поправок, принятых сначала в Палате представителей, а затем в Сенате, предусмотрено введение санкций против компаний, участвующих в строительстве двух российских газопроводов - "Северный поток-2" и "Турецкий поток".

Также мы писали, что немецкий бизнес призвал власти ФРГ ответить США на угрозы санкций за строительство "Северного потока-2".