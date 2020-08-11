Минздрав показал свежие данные о распространении коронавируса по регионам Украины на 11 августа
В Украине, где число зараженных Covid-19 за сутки вновь превысило 1 000 человек, зафиксировано уже 83 115 случаев коронавируса (по состоянию на 11 августа - Ред.). В общем, за все время пандемии Covid-19, больше всего заболевших зафиксировано во Львовской области и Киеве.
Об этом свидетельствует статистика, обнародованная Минздравом в Telegram-канале "Коронавирус инфо".
Статистика распространения коронавируса по регионам Украины на 11 августа:
Винницкая область - 3 002 случая;
Волынская область - 4 375 случаев;
Днепропетровская область - 1 571 случай;
Донецкая область - 982 случая;
Житомирская область - 2 178 случаев;
Закарпатская область - 5 875 случаев;
Запорожская область - 959 случаев;
Ивано-Франковская область - 5 911 случаев;
Кировоградская область - 725 случаев;
г. Киев - 9 687 случаев;
Киевская область - 4 239 случаев;
Львовская область - 11 142 случая;
Луганская область - 157 случаев;
Николаевская область - 729 случаев;
Одесская область - 4 364 случая;
Полтавская область - 503 случая;
Ровенская область - 7 018 случаев;
Сумская область - 702 случая;
Тернопольская область - 3 375 случаев;
Харьковская область - 5 030 случаев;
Херсонская область - 271 случай;
Хмельницкая область - 1 376 случаев;
Черновицкая область - 6867 случаев;
Черкасская область - 1039 случаев;
Черниговская область - 1 038 случаев.
Ранее мы писали, что в Харьковской инфекционке не хватает коек для больных с коронавирусом. При этом и во второй больнице - диспансере радиационной защиты, который открыли два месяца назад, также не хватает мест в реанимации.
Также сообщали, что глава ВОЗ назвал страны, на которые нужно равняться в борьбе с Covid-19. В частности, он выделил Новую Зеландию, как пример для всего мира.