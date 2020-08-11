В Украине, где число зараженных Covid-19 за сутки вновь превысило 1 000 человек, зафиксировано уже 83 115 случаев коронавируса (по состоянию на 11 августа - Ред.). В общем, за все время пандемии Covid-19, больше всего заболевших зафиксировано во Львовской области и Киеве.

Об этом свидетельствует статистика, обнародованная Минздравом в Telegram-канале "Коронавирус инфо".

Статистика распространения коронавируса по регионам Украины на 11 августа:

Винницкая область - 3 002 случая;

Волынская область - 4 375 случаев;

Днепропетровская область - 1 571 случай;

Донецкая область - 982 случая;

Житомирская область - 2 178 случаев;

Закарпатская область - 5 875 случаев;

Запорожская область - 959 случаев;

Ивано-Франковская область - 5 911 случаев;

Кировоградская область - 725 случаев;

г. Киев - 9 687 случаев;

Киевская область - 4 239 случаев;

Львовская область - 11 142 случая;

Луганская область - 157 случаев;

Николаевская область - 729 случаев;

Одесская область - 4 364 случая;

Полтавская область - 503 случая;

Ровенская область - 7 018 случаев;

Сумская область - 702 случая;

Тернопольская область - 3 375 случаев;

Харьковская область - 5 030 случаев;

Херсонская область - 271 случай;

Хмельницкая область - 1 376 случаев;

Черновицкая область - 6867 случаев;

Черкасская область - 1039 случаев;

Черниговская область - 1 038 случаев.

Ранее мы писали, что в Харьковской инфекционке не хватает коек для больных с коронавирусом. При этом и во второй больнице - диспансере радиационной защиты, который открыли два месяца назад, также не хватает мест в реанимации.

Также сообщали, что глава ВОЗ назвал страны, на которые нужно равняться в борьбе с Covid-19. В частности, он выделил Новую Зеландию, как пример для всего мира.