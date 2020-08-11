Капитал главы компании Apple Тима Кука превысил 1 миллиард долларов после роста стоимости акций Apple почти на 5%.

Об этом сообщает Bloomberg.

"Кук присоединился к одному из самых элитных клубов руководителей, которые не основывали компании: его собственный капитал превысил $1 млрд", - сказано в сообщении.

Точная сумма, которой владеет Тим Кук, на сегодня неизвестна. Однако, по данным Bloomberg Billionaires Index, его состояние превысило $1 млрд после роста стоимости акций Apple почти на 5%. Отмечается, что сейчас рыночная стоимость компании равна $2 трлн.

Известно также, что Кук владеет 848 тыс. акций Apple (0,02% от общего числа бумаг) стоимостью около $375 млн. Акции компании с января 2020 года выросли в цене в 1,5 раза и по итогам торгов 7 августа их стоимость достигла $444,45 за акцию.

Напомним, число миллиардеров в мире резко выросло вместе с их общим состоянием.

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