Соперник Дональда Трампа на предстоящих президентских выборах в США Джо Байден поддержал участников протестов в Беларуси.

Соответствующее заявление он опубликовал на сайте Medium.

"Я поддерживают тех, кто призывает к транспарентному и точному подсчету голосов и освобождению всех политических заключенных", - написал Байден.

По мнению политика, президент Беларуси Александр Лукашенко должен уважать права участников мирных акций и воздержаться от насилия.

По его словам, белорусы требуют, чтобы их "услышали после 26 лет систематических репрессий со стороны авторитарного режима президента".

Байден также считает, что выборы, прошедшие 9 августа в стране, не обошлись без фальсификаций.

"Режим Лукашенко отключил доступ в интернет, арестовал протестующих и независимых журналистов и попытался заткнуть рот иностранным наблюдателям. Это не действия политического лидера, уверенного в том, что он победил на справедливо проведенных выборах", - сказано в заявлении.

Напомним, в США потребовали у Лукашенко пересчитать голоса или провести в Беларуси новые выборы.

Также мы писали, что Госдеп США назвал выборы в Беларуси несвободными и несправедливыми.