Три российских дипломата, которых Словакия готовится выслать из страны за подозрение в шпионаже, были "разведчиками с дипломатическим паспортом". По данным последнего отчета Словацкой информационной службы (СИС), это является распространенным способом прикрытия агентов России.

Однако их высылка также предположительно связана с убийством гражданина Грузии Зелимчана Чангошвили, которое произошло в прошлом году в центре немецкой столицы. По предварительным данным, оно было спланировано и организовано русской контрразведкой.

Об этом сообщает Aktuality.

Так, мужчина, стрелявший в Чангошвили, был гражданином России. Его задержала немецкая полиция после убийства. Сообщником убийцы оказался 39-летний россиянин Роман Давыдов, который пересек Шенгенскую границу благодаря словацкой визе.

Его виза была выдана Генеральным консульством Словакии в Санкт-Петербурге, несмотря на то, что он предоставил в заявлении ложные сведения, в том числе свое имя и адрес. Словацкое министерство иностранных дел пообещало пересмотреть ситуацию. Сейчас расследование все еще продолжается, результаты пока неизвестны.

Российские дипломаты должны покинуть Словакию до 13 августа. Как отмечается, их высылка является исключительным шагом со стороны Словакии.

Напомним, Министерство иностранных дел (МИД) Словакии подтвердило высылку трех сотрудников российского посольства. А в МИД России пообещали зеркально ответить на это.

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