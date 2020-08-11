Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс утром 11 августа заявил, что оппозиционный кандидат на прошедших в Беларуси выборах президента Светлана Тихановская находится в безопасности в его стране.

Соответствующее заявление он сделал в Twitter.

"Светлана Тихановская в безопасности. Она находится в Литве", - написал министр.

Отметим, что еще накануне вечером Линкявичюс был обеспокоен тем, что до Тихановской не получается дозвониться на протяжении нескольких часов, а о ее местонахождении ничего не знают даже сотрудники штаба.

"Пытался дозвониться до Светланы Тихановской несколько часов. Ее местонахождение не известно даже ее сотрудникам. Обеспокоен ее безопасностью", - писал литовский министр вечером 10 августа.

Напомним, 9 августа в Беларуси прошли выборы президента. На них, по официальным данным ЦИК, более 80% голосов получил действующий президент Александр Лукашенко. После этого главный оппозиционный кандидат Светлана Тихановская отказалась признавать результаты голосования и подала жалобу в ЦИК Беларуси с требованием пересчета и повторного голосования.

На улицах городов республики начались массовые протесты. Они проходили и вечером в воскресенье, и в понедельник. "Страна" подробно рассказывала, как проходил второй день протестов в Минске: появилась информация о первом погибшем, горели шины.

Также мы писали, что в КГБ Беларуси заявили, что они предотвратили покушение на Тихановскую, которую, по данным ведомства, хотели сделать сакральной жертвой.