Президент США Дональд Трамп хотел бы провести саммит лидеров стран "Большой семерки" в ноябре, когда завершатся выборы в Штатах. На встречу он пригласил бы и президента России Владимира Путина.

Об этом американский президент заявил во время брифинга, видео которого обнародовано в Twitter Белого дома.

"Мы уже пригласили ряд людей на встречу. Я бы, конечно, пригласил его (Путина - Ред.) на встречу. Думаю, это важный фактор. Мы пригласим отдельных людей, которые не представляют "Большую семерку". И кое-кто уже согласился принять участие", - сказал Дональд Трамп.

LIVE: President @realDonaldTrump holds a news conference https://t.co/q1rxBdvHGv — The White House (@WhiteHouse) August 10, 2020

Напомним, в ходе этого брифинга у Белого дома застрелили вооруженного человека. Охрана увела Трампа с пресс-конференции.

Также мы писали, что Twitter и Facebook забанили аккаунты предвыборной команды Трампа.