По состоянию на утро вторника, 11 августа, коронавирус подтвердился еще у 1 158 человек. C начала эпидемии общее число зараженных Covid-19 украинцев достигло отметки в 83 115. Вчера, 10 августа, в Украине насчитывался 81 957 заболевший.

Об этом свидетельствуют данные Совета Национальной безопасности и обороны (СНБО).

Умерло же с начала эпидемии 1 951 человек (прирост + 29 за сутки). Выздоровели 44 934 пациента (+ 575). Болеет 36 230 человек (+ 554).

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский обратился к правительству с требованием мобилизоваться и принять срочные меры, чтобы избежать второй волны коронавируса в стране.

Так же "Страна" сообщала, что по данным на утро 10 августа общее число зараженных Covid-19 на Земле перевалило уже за 20 миллионов человек.