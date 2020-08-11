В Беларуси вот уже второй день продолжаются массовые протесты после объявления итогов президентских выборов. Журналисты, которые освещают события подвергают себя серьезному риску.

Так, после избиения украинского фоторепортера Дмитрия Чернова, стало известно что в Минске исчез и его коллега по цеху, фотокорреспондент МИА "Россия сегодня" Илья Питалев.

Об этом сообщает агентство РИА "Новости".

Связь с Ильей Питалевым оборвалась вчера, 10 августа, около 18.00. Он находился вместе с коллегами близ гостиницы "Беларусь", недалеко от стелы "Минск - город-герой".

Агентство связалось с больницей скорой помощи, куда привозили пострадавших в ходе массовых протестов в белорусской столице, однако фотокорреспондента среди поступивших не обнаружили.

Представительство МИА "Россия сегодня" в Минске передало в российское посольство информацию о пропавшем журналисте.

Ранее "Страна" сообщала, что в МВД Беларуси сообщили подробности гибели первого протестующего в центре Минска.

Так же в материале "Без поздравлений, в русле линии Запада" мы выяснили, как украинская власть будет реагировать на события в Минске.