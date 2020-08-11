В мире продолжается пандемия коронавируса. По данным на утро 11 августа на планете уже 20 014 574 зараженных (скончались 734 755 человек - Ред.). Однако глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус сообщил о "зеленых ростках надежды" в борьбе против Covid-19.

Он считает, что в битве с инфекцией есть проблески надежды, несмотря на растущее число заболевших и умерших. "Мой призыв кристально ясен: подавлять, подавлять и еще раз подавлять вирус", - заявил Тедрос Гебрейесус на пресс-конференции в штаб-квартире агентства в Женеве.

"Я знаю, что многие из вас скорбят и что это трудный момент для мира. Но я хочу внести ясность: есть зеленые ростки надежды, и независимо от того, где находится страна, регион, город или поселок, никогда не поздно обратить вспять вспышку Covid-19", - в частности заявил глава ВОЗ.

Ранее "Страна" сообщала, что в Украине разворачивают больницы второй волны для приема новых больных с коронавирусом.