Сколько украинцев болеют коронавирусом. Фото: flickr.com

Минздрав показал карту заболеваемости коронавирусом по состоянию на 1 августа. За последние сутки заразилось еще 1158 человек.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава:

  • Винницкая область - 3 002 случая;
  • Волынская область - 4 375 случаев;
  • Днепропетровская область - 1 571 случай;
  • Донецкая область - 982 случая;
  • Житомирская область - 2 178 случаев;
  • Закарпатская область - 5 875 случаев;
  • Запорожская область - 959 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 5 911 случаев;
  • Кировоградская область - 725 случаев;
  • Киев - 9 687 случаев;
  • Киевская область - 4 239 случаев;
  • Львовская область - 11 142 случая;
  • Луганская область - 157 случаев;
  • Николаевская область - 729 случаев;
  • Одесская область - 4 364 случая;
  • Полтавская область - 503 случая;
  • Ровенская область - 7 018 случаев;
  • Сумская область - 702 случая;
  • Тернопольская область - 3 375 случаев;
  • Харьковская область - 5 030 случаев;
  • Херсонская область - 271 случай;
  • Хмельницкая область - 1 376 случаев;
  • Черновицкая область - 6867 случаев;
  • Черкасская область - 1039 случаев;
  • Черниговская область - 1 038 случаев.

Сколько украинцев болеют коронавирусом

Напомним, Всемирная организация здравоохранения подсчитала, сколько понадобится денег для глобальной вакцинации против коронавирусной инфекции, которая может начаться только к середине 2021 года. По их данным, на это потребуется более 100 миллиардов долларов.

Как сообщала "Страна", в Киеве после двухдневного снижения числа новых случаев коронавируса, зафиксированных за сутки, их количество снова выросло - и почти в два раза. Утром 11 августа мэр Киева Виталий Кличко сообщил о 123 инфицированных жителях столицы.

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