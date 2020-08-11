Минздрав показал карту заболеваемости коронавирусом по состоянию на 1 августа. За последние сутки заразилось еще 1158 человек.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава:

Винницкая область - 3 002 случая;

Волынская область - 4 375 случаев;

Днепропетровская область - 1 571 случай;

Донецкая область - 982 случая;

Житомирская область - 2 178 случаев;

Закарпатская область - 5 875 случаев;

Запорожская область - 959 случаев;

Ивано-Франковская область - 5 911 случаев;

Кировоградская область - 725 случаев;

Киев - 9 687 случаев;

Киевская область - 4 239 случаев;

Львовская область - 11 142 случая;

Луганская область - 157 случаев;

Николаевская область - 729 случаев;

Одесская область - 4 364 случая;

Полтавская область - 503 случая;

Ровенская область - 7 018 случаев;

Сумская область - 702 случая;

Тернопольская область - 3 375 случаев;

Харьковская область - 5 030 случаев;

Херсонская область - 271 случай;

Хмельницкая область - 1 376 случаев;

Черновицкая область - 6867 случаев;

Черкасская область - 1039 случаев;

Черниговская область - 1 038 случаев.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения подсчитала, сколько понадобится денег для глобальной вакцинации против коронавирусной инфекции, которая может начаться только к середине 2021 года. По их данным, на это потребуется более 100 миллиардов долларов.

Как сообщала "Страна", в Киеве после двухдневного снижения числа новых случаев коронавируса, зафиксированных за сутки, их количество снова выросло - и почти в два раза. Утром 11 августа мэр Киева Виталий Кличко сообщил о 123 инфицированных жителях столицы.