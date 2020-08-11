Опубликована карта распространения коронавируса по областям Украины на 11 августа
Минздрав показал карту заболеваемости коронавирусом по состоянию на 1 августа. За последние сутки заразилось еще 1158 человек.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава:
- Винницкая область - 3 002 случая;
- Волынская область - 4 375 случаев;
- Днепропетровская область - 1 571 случай;
- Донецкая область - 982 случая;
- Житомирская область - 2 178 случаев;
- Закарпатская область - 5 875 случаев;
- Запорожская область - 959 случаев;
- Ивано-Франковская область - 5 911 случаев;
- Кировоградская область - 725 случаев;
- Киев - 9 687 случаев;
- Киевская область - 4 239 случаев;
- Львовская область - 11 142 случая;
- Луганская область - 157 случаев;
- Николаевская область - 729 случаев;
- Одесская область - 4 364 случая;
- Полтавская область - 503 случая;
- Ровенская область - 7 018 случаев;
- Сумская область - 702 случая;
- Тернопольская область - 3 375 случаев;
- Харьковская область - 5 030 случаев;
- Херсонская область - 271 случай;
- Хмельницкая область - 1 376 случаев;
- Черновицкая область - 6867 случаев;
- Черкасская область - 1039 случаев;
- Черниговская область - 1 038 случаев.
Напомним, Всемирная организация здравоохранения подсчитала, сколько понадобится денег для глобальной вакцинации против коронавирусной инфекции, которая может начаться только к середине 2021 года. По их данным, на это потребуется более 100 миллиардов долларов.
Как сообщала "Страна", в Киеве после двухдневного снижения числа новых случаев коронавируса, зафиксированных за сутки, их количество снова выросло - и почти в два раза. Утром 11 августа мэр Киева Виталий Кличко сообщил о 123 инфицированных жителях столицы.