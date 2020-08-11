Протестующие в Беларуси, которые вышли, чтобы оспорить результаты президентских выборов, сместились с площади Пушкина в сторону станции метро "Спортивная". Им противостоит милиция, также внутренние войска Беларуси, на улицах работает подразделение "Альфа". Против протестующих пускают резиновые пули, кидают в их сторону светошумовые гранаты, на митингующих распыляют слезоточивый газ.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Около универсама "Рига" правоохранительные органы опять разогнали протестующих, силовики зачистили район метро "Пушкинская".

"По демонстрантам около "Риги" вновь бросают гранатами (светошумовыми - Ред.), специальная машина, разбивает баррикады", - сообщает белорусское бюро "Радио Свобода".

В свою очередь "Еврорадио" проинформировало, что бойцы ОМОНа зачистили район станции метро "Пушкинская".

"Это произошло после того, как большая часть демонстрантов разошлась сама", - добавили на радиостанции.

Эпицентр протестов сместился примерно на 1,5 километра от прошлого места.

Telegram-канал "Политика страны" отмечает, что события в Беларуси все больше напоминают по форме Майдан. Протестующие строят баррикады, бросают коктейли Молотова и жгут шины.

Кроме того, по оппозиционным телеграм-каналам распространяется видео с якобы "российским спецназом" который идёт разгонять митингующих, такие же заявления звучали и в Украине. Однако, информацию уже опровергли - российские шевроны спутали с шевронами беларусского КГБ.

Напомним, что после оглашения предварительных результатов выборов, согласно которым президентом снова становится Александр Лукашенко, в Беларуси тысячи людей вышли на протесты. Они продолжались вечером 9 августа до поздней ночи. Также люди вышли на протесты на следующий день - 10 августа.

На протестах в понедельник уже погиб человек, МВД утверждает, что он подорвался на взрывном устройстве, которое хотел кинуть в ОМОН.