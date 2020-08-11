Сотрудники Чернобыльского заповедника показали свежие фото цветущего в дикой природе вереска, который наши предки почитали тысячи лет назад.

Об этом сообщает пресс-служба Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника.

"Верес-медодай. Верес, вереск, подбрусничник... Благоухающие соцветия этих вечнозеленых кустиков распускаются в августе и цветут до конца октября. Его розово-сиреневые цветы пышно изобилуют и в сентябре, разрастаясь в большие поляны-вересовища (недаром же название первого осеннего месяца происходит от названия именно этого растения).

А еще вереск - замечательный медодай (медонос) и сакральное для многих народов растение. Сейчас вереск начинает цвести в полную силу, что дает возможность пчеле заниматься продуктивным медосбором. Это растение может расти до 40 лет. В первые 10 лет после пожара или сплошной рубки вереск хорошо развивается, но затем начинает стареть, усыхать. Там, где его кусты стареют, поселяются зеленые мхи.

Вереск хорошо приспособился к засушливым условиям жизни, но дает нектар в условиях влажного и умеренного теплого лета. Мелкие листочки, наличие кутикулы - своеобразной пленки на листьях и опушки на нижней стороне листа - уменьшают интенсивность испарения воды. Вереск способен усваивать азот из воздуха и обогащать почву. А еще вересовищах можно собирать белые грибы.

Напомним, сотрудники Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника сфотографировали в неожиданных ракурсах луговые цветы. На снимках неброские и многим хорошо знакомые соцветия предстают изысканно красивыми.

Как сообщала "Страна", в Чернобыльском заповеднике напомнили, что открытый восьмого августа сезон охоты на пернатую дичь не касается заповедников, так как некоторые могут "случайно" оказаться на их территории.