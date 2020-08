Во время пресс-конференции президента США Дональда Трампа охрана резко вывела главу государства из зала без объявления причин. После этого американский президент вернулся к журналистам. Он объявил, что уходил из-за стрельбы около Белого дома.

Об этом пишет NY Times.



Трамп делал заявление в начале пресс-конференции, когда его отвлек охранник, что-то шепнувший ему на ухо. После этого президент в сопровождении охраны покинул помещение. Белый дом пока не прокомментировал ситуацию.

Трамп заявил, что секретная служба открыла ответный огонь по стрелявшему у Белого дома и убила его.

Трампа, как и другие высшие должностные лица, охраняет Секретная служба США. Ситуации, когда выступление президента прерывает охрана, очень редки.

BREAKING: Donald Trump has been escorted out of a press briefing by a Secret Service agent after a shooting outside the White House.



Read more here: https://t.co/kcTNj2qZul pic.twitter.com/Hbu9wIE6sF