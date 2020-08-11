Охрана увела Трампа с пресс-конференции из-за стрельбы. Фото: Facebook/Donald J. Trump

Во время пресс-конференции президента США Дональда Трампа охрана резко вывела главу государства из зала без объявления причин. После этого американский президент вернулся к журналистам. Он объявил, что уходил из-за стрельбы около Белого дома. 

Об этом пишет NY Times.

Трамп делал заявление в начале пресс-конференции, когда его отвлек охранник, что-то шепнувший ему на ухо. После этого президент в сопровождении охраны покинул помещение. Белый дом пока не прокомментировал ситуацию.

Трамп заявил, что секретная служба открыла ответный огонь по стрелявшему у Белого дома и убила его.

Трампа, как и другие высшие должностные лица, охраняет Секретная служба США. Ситуации, когда выступление президента прерывает охрана, очень редки.

Ранее "Страна" писала, что Дональд Трамп предрекает появление вакцины от коронавируса нового типа до выборов в США

Также мы рассказывали, что Трамп назвал взрыв в Бейруте "ужасным нападением".

Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.