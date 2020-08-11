Киевская городская прокуратура № 10 в суде требует вернуть территориальной общине столицы нежилые помещения в Дарницком районе Киева площадью почти 90 квадратных метров и стоимостью более 3 миллионов гривен. Само помещение мошенники присвоили при помощи поддельных документов.

Об этом сообщает прокуратура Киева.

"При осуществлении процессуального руководства в уголовном производстве местная прокуратура установила, что злоумышленники, подделав свидетельство о праве собственности, незаконно завладели коммунальным имуществом, находящимся в пользовании Дарницкого управления полиции ГУ Нацполиции в г. Киеве для размещения комнаты участковых инспекторов", - указано в сообщении.

Отмечается, что прокуратура подала в суд соответствующее заявление о признании недействительными сделок и отмене государственной регистрации прав собственности на отделение полиции. Сейчас на имущество наложен арест, правоохранители устанавливают и разыскивают причастных к преступлению.

Напомним, в Мариуполе Донецкой области 24-летний житель организовал мошеннический call-центр, с помощью которого он выманивал деньги у доверчивых украинцев.

Как сообщала "Страна", в Одессе киберполиция совместно со спецподразделением КОРД провела операцию по задержанию группы телефонных мошенников, которые одурачили слишком доверчивых граждан как минимум на 500 000 гривен.