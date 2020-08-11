В Соединенных Штатах Америки призвали Беларусь провести новые выборы. Как альтернатива новым выборам - пересчет голосов по тем, которые провели в воскресенье, 9 августа.

Об этом заявил старший демократ комитета по иностранным делам в сенате США Роберт Менендес, передает РИА "Новости".

"Администрация Трампа должна ясно заявить, что недавние достижения в двусторонних отношениях США и Белоруссии не будут ничего стоить, пока белорусские власти не посчитают точно воскресные бюллетени или не проведут выборы заново в соответствии с международно признанными демократическими стандартами", - говорится в заявлении Менендеса.



Он заявил, что если это насилие и нападение на демократию продолжится, демократ ожидает, что США и Европа быстро восстановят санкции против президента Белоруссии Александр Лукашенко и его помощников.

Он назвал выборы "фальсификацией и трагедией" и отдельно отметил как неприемлемый арест американского гражданина Виталия Шклярова, который предположительно работал политтехнологом в Белоруссии.

Напомним, 9 августа в Беларуси состоялись выборы президента, на которых президент Александр Лукашенко по подсчетам ЦИК набрал больше 80% голосов, а его основной соперник Светлана Тихановская - около 10%.

Вечером в Минске и других городах Беларуси начались несанкционированные акции протеста несогласных с такими результатами и столкновения протестующих с сотрудниками силовых структур. Оппозиция заявляет, что результаты выборов прямо противоположные. Протесты продолжались до глубокой ночи.

За участие в несанкционированных акциях было задержано около 3 тыс. человек, акции прошли в 33 населенных пунктах республики.

Протесты продолжаются и в понедельник, 10 августа, "Страна" ведет текстовый онлайн событий в Беларуси.

Ранее мы писали, что Соединенные Штаты Америки обеспокоены ситуацией с беспорядками после выборов в Белоруссии и призывают Минск воздержаться от применения силы к протестующим.