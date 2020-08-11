Водитель в Ровенской области стал виновником ДТП, после чего его машину конфисковали. Недовольный ситуацией мужчина напился, угнал машину и поехал возвращать собственное транспортное средство у правоохранителей.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Ровенской области.

"В полицию поступило заявление 44-летнего жителя села Смордва, что неизвестный незаконно завладел его автомобилем "ВАЗ-2109". Личный состав Млиновского отделения немедленно ориентировали на розыск похищенного транспортного средства. Однако, искать злоумышленника долго не пришлось - он сам приехал в полицию. Как выяснилось, накануне в отношении 26-летнего млиновчанина полицейские составили административные протоколы за совершение дорожно-транспортного происшествия, оставление места ДТП и употребление алкоголя после ДТП. Его автомобиль "Fiat Linea" изъяли.

На следующий день мужчина так же в состоянии алкогольного опьянения приехал в полицию разбираться, куда дели его машину. К отделению полиции он прибыл на краденной "ВАЗ-2109". После освидетельствования в его крови нашли 1,4 промилле, после чего на него, вдобавок ко всему, оформили вождение в нетрезвом виде. Суд обязал фигуранта заплатить штраф 10 200 грн и лишил прав на вождение авто на год.

Также досудебное расследование было начато по делу об угоне авто, что грозит уже уголовным наказанием в виде ограничения или лишения свободы на срок от трех до пяти лет.

Напомним, Верховный суд разъяснил условия наступления страхового случая в деле об угоне автомобиля.

Как сообщала "Страна", в Тернопольской области пьяный водитель на большой скорости сбил восьмилетнего мальчика, который стоял с велосипедом вместе со своей старшей сестрой на обочине дороги.