В Беларуси люди, которые вышли на протесты против действующего президента страны Александра Лукашенко, начали бросать в ОМОН зажигательные смеси - "коктейли Молотова". Все происходит недалеко от места, где погиб протестующий.

Улица Притыцкого ведет к Пушкинской площади, где продолжаются столкновения милиции и протестующих. Там накануне вечером погиб один из протестующих, это произошло, когда толпа возводила баррикады.



Также агентство сообщает, что автомобилисты заблокировали два грузовика внутренних войск, которые пытались подъехать к Пушкинской площади. Много машин, скопившихся на перекрестке Кальварийской улицы и улицы Ольшевского, намеренно преградили движение силовикам.

Милиция применяет резиновые пули, светошумовые гранаты и слезоточивый газ, который чувствуется на нескольких улицах вокруг. За происходящим наблюдает большое число людей.

В другой части Минска, в районе универсама "Рига", силовики около полуночи разогнали толпу протестующих.

Напомним, сегодня ЦИК Беларуси опубликовал обновленные данные результатов выборов президента страны. По официальным данным Лукашенко выиграл с 80% голосов избирателей. Однако оппозиция считает, что голоса подсчитаны неправильно и результат прямо противоположный.

В вечер выборов в Беларуси начались жесткие протесты, тысячи человек вышли на улице в разных городах страны. Лукашенко считает, что это "овцы", которыми управляют из Украины, Чехии и Польши.

Протесты продолжаются и в понедельник, 10 августа, "Страна" ведет текстовый онлайн событий в Беларуси. Людей на улицах бьют, задерживают и применяют спецсредства.