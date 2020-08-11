В поселке Дмитровка Бердянского района Запорожской области ремонтники никого не стесняясь сливают токсичный раскаленный асфальт в местную реку.

Соответствующий ролик на своей странице в Instagram опубликовал пользователь под ником alekseu10.

"Эти твари асфальт в реку ссыпают. С. Дмитровка, Бердянский р-н", - прокомментировал автор происходящее на видео.

На кадрах видно, что асфальтоукладчик стоит на новой дороге, уложенной на мосту и под контролем коллег сбрасывает лишний раскаленный асфальт скорее всего в реку.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Эти твари асфальт в реку ссыпают. с. Дмитровка, Бердянский р-н.

Публикация от Алексей Митрофанов (@alekseu10) 7 Авг 2020 в 11:32 PDT

Напомним, во Львовской области дети на коленях благодарили ремонтников, которые отремонтировали дорогу.

Как сообщала "Страна", мэр Николаева Александр Сенкевич рассказал "Стране", что причиной разведения моста в Николаеве является несогласованность действий местных служб, которые сняли верхний слой асфальта. Также он добавил, что в ближайшее время мост опустят.