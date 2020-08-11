Опубликовано видео, как в Запорожской области сбрасывают в реку раскаленный асфальт
В поселке Дмитровка Бердянского района Запорожской области ремонтники никого не стесняясь сливают токсичный раскаленный асфальт в местную реку.
Соответствующий ролик на своей странице в Instagram опубликовал пользователь под ником alekseu10.
"Эти твари асфальт в реку ссыпают. С. Дмитровка, Бердянский р-н", - прокомментировал автор происходящее на видео.
На кадрах видно, что асфальтоукладчик стоит на новой дороге, уложенной на мосту и под контролем коллег сбрасывает лишний раскаленный асфальт скорее всего в реку.
Эти твари асфальт в реку ссыпают. с. Дмитровка, Бердянский р-н.
Напомним, во Львовской области дети на коленях благодарили ремонтников, которые отремонтировали дорогу.
Как сообщала "Страна", мэр Николаева Александр Сенкевич рассказал "Стране", что причиной разведения моста в Николаеве является несогласованность действий местных служб, которые сняли верхний слой асфальта. Также он добавил, что в ближайшее время мост опустят.