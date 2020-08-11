Председатель комитета Соединенных Штатов Америки по международным отношениям, а также сенатор штата Айдахо Джим Риш призвал Лукашенко перестать давать отпор протестующим. По словам сенатора, президенту Беларуси нужно готовиться к передачи власти.

Его заявление приводит "Политика страны".

"В минувшие выходные народ Беларуси попытался участвовать в демократическом процессе и ожидал, что его голоса будут подсчитаны правдиво, а их выбор будет признан руководством страны. То, что президент Лукашенко решил ответить на это насилием и репрессиям в отношении оппозиции и протестующих, является бессовестным. Г-н Лукашенко должен позволить достоверный учет результатов вчерашнего голосования и уйти в отставку, если, как показывают отчеты, он не был переизбран демократическим путем. Ему также следует немедленно прекратить преследование средств массовой информации, отключение Интернета, аресты и насилие в отношении тех, кто следует другим путем для Беларуси. Мирная передача власти жизненно важна для будущего Беларуси и ее суверенитета", - подчеркнул сенатор.

Напомним, по официальным данным Лукашенко на выборах президента Беларуси выиграл с 80% голосов избирателей. Однако оппозиция считает, что голоса подсчитаны неправильно и результат прямо противоположный.

В вечер выборов в Беларуси начались жесткие протесты, тысячи человек вышли на улице в разных городах страны. Лукашенко считает, что это "овцы", которыми управляют из Украины, Чехии и Польши.

Протесты продолжаются и в понедельник, 10 августа, "Страна" ведет текстовый онлайн событий в Беларуси.

В США через сутки после выборов назвали их нечестными и несвободными.