Днем 10 августа в Киеве на Героев Сталинграда, 42, по непонятным причинам упал столб.

Об этом сообщает портал "Киев оперативный" на своей странице в Facebook.

"К счастью, лишь досталось автобусу и всё", - отмечается в сообщении.

Также отмечается, что правоохранители и коммунальные службы прибыли на место инцидента вовремя, что помогло избежать пробки.

По фото видно, что нижняя часть столба разрушена, что может свидетельствовать о причинах падения конструкции.

Ранее "Страна" публиковала фото, как в Черновцах маршрутка врезалась в столб, пострадали четыре пассажира.

Также мы рассказывали о том, как в Днепре маршрутка с пассажирами влетела в столб, в результате чего четверых людей увезла скорая.