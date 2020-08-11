Министерство внутренних дел Беларуси сообщило подробности о погибшем во время акции протеста против результатов выборов в Минске. По сообщению беларусских правоохранителей, погибший сам виноват в своей смерти.

Об этом МВД Беларуси пишет в своем Telegram-канале.

"В ходе противостояния со спецназом, прибывшим для деблокирования площади, один из протестующих пытался бросить неустановленное взрывное устройство в сторону правоохранителей. Оно взорвалось в руке, мужчина получил травмы несовместимые с жизнью", - заявило МВД.

По информации ведомства, на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

"Устанавливаются все обстоятельства происшествия", - добавили в МВД.

Напомним, 9 августа в Беларуси состоялись выборы президента, на которых президент Александр Лукашенко по подсчетам ЦИК набрал больше 80% голосов, а его основной соперник Светлана Тихановская - около 10%.

Вечером в Минске и других городах Беларуси начались несанкционированные акции протеста несогласных с такими результатами и столкновения протестующих с сотрудниками силовых структур. Оппозиция заявляет, что результаты выборов прямо противоположные. Протесты продолжались до глубокой ночи.

За участие в несанкционированных акциях было задержано около 3 тыс. человек, акции прошли в 33 населенных пунктах республики.

Протесты продолжаются и в понедельник, 10 августа, "Страна" ведет текстовый онлайн событий в Беларуси.